"Le presenze nella stagione invernale si avvicinano ai livelli pre pandemia Ma restano le criticità nel reperire personale, come cuochi o camerieri"

CASTELNOVO MONTI

Dati tendenzialmente confortanti sul turismo invernale a Reggio e provincia, secondo Federica Marcacci (foto), presidente Turismo Licom. Sulla base dei dati dell’Ufficio Studi Lapam, afferma: "Resta la criticità per il settore nel reperire la manodopera".

"Le imprese del turismo, alloggio e ristorazione reggiane prevedono di assumere da dicembre e nei prossimi tre mesi 1.750 addetti", aggiunge. "La stagione invernale si avvicina ai livelli del periodo pre-pandemico, ma insieme a questi dati positivi è necessario sottolineare come aumenti in maniera da record la difficoltà di reperimento dei profili ricercati (cuochi, camerieri, altre professioni per i servizi turistici), che sale di +10,6 punti percentuali tra dicembre 2019 del 35,4%, 2022 del 46%".

L’Ufficio studi Lapam ha fatto un focus sull’Appennino reggiano, meta privilegiata per le vacanze invernali. I comuni montani della provincia di Reggio hanno visto durante l’ultima stagione invernale (dicembre 2021-marzo 2022) un notevole aumento del numero di pernottamenti rispetto all’inverno precedente (+88,8%). Tuttavia le presenze turistiche registrate nell’Appennino reggiano, nonostante il rimbalzo rispetto al periodo dicembre-marzo 2020-2021, risultano ancora dimezzate in confronto all’inverno pre-pandemia (-56,4%). Una stagione invernale che si avvicina dunque ai livelli pre-covid, se si prende a riferimento il trimestre che va da dicembre 2019 a febbraio 2020.

s.b.