Le previsioni meteo preoccupano: "Degli argini non si sa più nulla"

Basta una previsione meteo per pioggia consistente, come quella prevista per oggi, che nella popolazione torna la paura di quanto accaduto a ottobre, con l’alluvione tra Cadelbosco, Santa Vittoria, Castelnovo Sotto e Bagnolo.

I Comitati "Aria Buona" di Gualtieri e "Aria Pulita" di Cadelbosco Sotto si dicono preoccupati di fronte a ogni possibile innalzamento dei corsi d’acqua. "Non si conosce ancora la condizione reale in cui versano gli argini di Crostolo e Canalazzo Tassone, il loro stato di sicurezza o fragilità. Non sono stati fatti passi avanti nella eliminazione di una delle cause della fragilità degli argini, ovvero la presenza di tane e gallerie prodotte da nutrie, tassi, istrici e volpi. Nell’alveo del Crostolo, dopo quasi due mesi dall’alluvione – dicono dai Comitati – non è stato ancora completamente rimosso il materiale, soprattutto tronchi, che in caso di innalzamento del livello dell’acqua potrebbe costituire un intralcio al regolare deflusso. Non siamo in presenza di un tempo di cambiamenti ma di un cambiamento epocale. AiPo, che ha la responsabilità della sicurezza idraulica del Po e dei suoi affluenti tra cui il Crostolo, ha bisogno di due forti cambiamenti: il suo governo deve passare direttamente nelle mani dei presidenti delle Regioni in quanto i Cambiamenti Climatici costituiranno sempre più il fattore che condizionerà la sicurezza economica, sociale e personale dei territori, oltre a una direzione all’altezza delle sfide del futuro.

a.le.