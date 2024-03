Le prime Giuste. Il Giardino parla al femminile. C’è anche Fioroni

Sono Yusra e Sarah Mardini, Alganesh Fessaha e Maria Bertolini Fioroni le prime quattro giuste a essere ricordate nel Giardino dei Giusti, che sarà inaugurato al parco Santa Maria – nella zona di via Roma – il prossimo 16 marzo. A tenerne viva la memoria sarà “Artboreto”, un’installazione artistica realizzata dai tre artisti Antonella De Nisco, Fabio Iemmi e Oscar Accorsi, composta da opere ispirate ai temi della natura che saranno “piantumate” nel parco.

Ieri mattina, in Sala del Tricolore – in occasione della Giornata europea dei Giusti – il sindaco Luca Vecchi e l’assessora alle Politiche per la Sostenibilità Carlotta Bonvicini hanno presentato il progetto davanti a circa cinquanta bambini e bambine delle scuole primarie Bergonzi (classe 4C) e Canossini di Villa Sesso (classe 5C) e dell’oratorio di Castellazzo. A seguire è stata proiettata la testimonianza video di Gabriele Nissim, presidente dell’associazione l’associazione Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide), onlus con sede a Milano.

Yusra e Sarah Mardini sono due sorelle atlete e attiviste siriane per il diritto dei rifugiati ad avere accesso a una sistemazione sicura, all’istruzione, a mezzi di sussistenza e a opportunità di formazione. Alganesh Fessaha è medico e attivista italo-eritrea per i diritti umani e per la tutela delle persone vittime di tratta: è fondatrice e presidente della Ong Ghandi, nata nel 2003 dall’unione di un gruppo di medici, professori universitari e avvocati e rivolta al sostegno di bambini, adolescenti e donne attraverso progetti di assistenza in diversi Paesi. Maria Bertolini Fioroni in tempo di guerra ospitò numerosi fuggitivi di ogni credo politico: fascisti, partigiani feriti o affamati ed ebrei. Nacque a Giandeto di Casina, il 25 novembre 1900. Fu chiamata la “mamma italiana della casa sul monte”.