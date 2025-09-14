Le proposte dei fotografi al Comune: "Bisogna andare oltre il Festival"

Fotografi uniti per un incontro col Comune, volto ad "avviare un dialogo costruttivo e una collaborazione attiva con le istituzioni per promuovere la fotografia, il festival Fotografia Europea e gli autori del territorio". Il summit si è tenuto nei giorni scorsi in Comune e il gruppo si è confrontato direttamente con l’assessore alla Cultura, Marco Mietto. In un clima "cordiale e propositivo", riferisce il gruppo, si è arrivati a "significativi punti di intesa sia su progetti già in fase di sviluppo da parte dell’assessorato, sia su nuove linee strategiche". L’assessore Mietto ha comunicato che tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione di Fotografia Europea 2026 stanno già lavorando alla definizione del nuovo tema e al processo di rinnovamento della direzione artistica.

Dal canto loro, i fotografi hanno avanzato diverse proposte, tra cui: potenziare la visibilità del circuito Off attraverso iniziative di qualificazione; coinvolgere maggiormente il pubblico con letture di portfolio aperte; sviluppare la creazione o la rigenerazione di nuovi spazi espositivi e favorire un dialogo diretto tra artisti e pubblico. "Ad oggi è mancato un vero dialogo ed un punto di riferimento con e nelle Istituzioni, utile anche per selezionare e offrire visibilità ai fotografi in spazi pensati a valorizzare le varie progettualità – cita il manifesto del gruppo che riunisce fotografi, curatori, artisti visivi, amatori e professionisti –. Un tempo c’erano spazi pubblici e le Istituzioni promuovevano anche autori locali, contribuendo a migliorare i programmi culturali della città. Oggi quegli spazi non sono più disponibili e mancano alternative espositive, anche private, qualificate e capienti. La difficoltà a far emergere gli autori contemporanei ci trattiene nel passato".

Entrambe le parti condividono l’ambizione di trasformare Reggio in una vera “città della fotografia”, anche superando i confini temporali del Festival con attività durante tutto l’anno tra percorsi di formazione, dibattiti e interlocuzioni artistiche. L’assessore, riferiscono gli artisti, ha avanzato l’intenzione di istituire una Casa della Fotografia ai Chiostri di San Pietro. Il prossimo incontro si terrà subito dopo la presentazione del nuovo tema di Fotografia Europea, prevista per la metà di ottobre.