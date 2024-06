"Le proteste non finiranno. Siamo con loro"

Nel commentare l’intervista a Ivano Ferrarini, Paola Soragni, ex anima dei 5 Stelle reggiani ora leader del Movimento per Reggio, in prima linea da sempre nel contestare il nuovo supermercato che sorgerà a Ospizio commenta: "È la logica del profitto che continua a determinare ogni scelta, sia dei privati che della pubblica amministrazione; la quale, come dice Ferrarini, ha condiviso anche il progetto del Conad all’Ospizio; al contrario l’etica morale e l’ambiente vengono accantonate in quanto non ripagano, economicamente parlando. In passato – aggiunge la battagliera consigliera comunale uscente – avevo partecipato personalmente alla protesta sulla realizzazione del Conad in via Luxemburg e non mi ci sono mai recata, né mai mi vedrà. La mia mancata presenza e di pochi altri non ha cambiato e cambierà nulla per le politiche di cementificazione ed economiche, ma serve a me stessa per essere come sempre coerente con le mie idee. Conosco altre persone che si astengono dal recarsi a tale centro commerciale per le medesime ragioni. Purtroppo – conclude la Soragni – si è abituati a ragionare per interessi ed opportunità e non per valori. Tanti piccoli Don Abbondio che guardano all’esigenza più imminente non considerano che mettono poi in gioco interessi maggiori per un prossimo futuro. Di sicuro e giustamente le associazioni ambientaliste non si fermeranno con la protesta, e avranno tutto l’appoggio del Movimento per Reggio. Abbiamo già previsto alcuni incontri per valutare azioni comuni".

g. g.