Stasera alle 21 al teatro Metropolis di Bibbiano, nell’ambito degli appuntamenti della Giornata internazionale della donna, viene proposto "Le ragazze salveranno il mondo", uno spettacolo a cura della compagnia Teatro dell’Orsa, liberamente tratto dall’omonimo libro di Annalisa Corrado. Un testo interpretato da Annalisa Corrado e Monica Morini, con la collaborazione artistica di Bernardino Bonzani, in collaborazione con Orticelli Ribelli Festival. La Terra è da sempre madre. Il legame fra la Terra e il femminile ha radici profonde e ci parla urgentemente nel presente. Da più di un secolo sono le donne a scandire, con la loro determinazione, la grande lotta del movimento ecologista. Il racconto appassionato di donne che hanno fatto della difesa del Pianeta e del diritto a vivere in un ambiente sano, la loro battaglia. Partendo da Rachel Carson, la donna che sconfisse le multinazionali del Ddt passando per il premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile attivismo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thumberg. Un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere in difesa della Terra. Storie capaci di far germogliare i semi dell’ecologia, della democrazia e spingerci al cambiamento. Si tratta di uno spettacolo su temi di stretta attualità, affrontati ogni giorno a livello internazionale. a.le.