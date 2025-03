‘Le ragioni della pace in un mondo di guerra’. È il titolo del dibattito in programma venerdì alle 18,30 al Centro sociale Orologio. Ci saranno tre relatori che porteranno prospettive diverse su un argomento a cavallo tra politica, società e cultura. Al tavolo ci sarà Pasquale Pugliese (foto), componente del coordinamento nazionale del movimento nonviolento, che recentemente, ha proposto un piano di pace per l’Ucraina articolato in cinque punti, che si inserisce nel solco di un pensiero che rifiuta la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. A portare un punto di vista istituzionale sarà Anna Fornili, consigliera regionale del Pd, che ha fatto della parola “pace” un elemento centrale della sua campagna elettorale. Infine, l’intervento di Simone Forte, editore reggiano alla guida delle Edizioni San Lorenzo, che custodiscono il pensiero di Giuseppe Dossetti, figura chiave nella stesura dell’articolo 11 della Costituzione, quello che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Tra le pubblicazioni della sua casa editrice, spicca il volume “Educare alla pace”, un’opera che mette in luce la necessità di formare le nuove generazioni a una cultura della convivenza e della nonviolenza. L’incontro sarà moderato da Giovanni Vignali, giornalista e scrittore.

A poche ore dalla partenza dei pullman (fra i quali anche uno del Pd) che porteranno alcune centinaia di reggiani a Roma per aderire alla manifestazione a favore dell’Europa nata dall’appello di Michele Serra, al Centro sociale Orologio ci si interrogherà dunque sulla situazione politica attuale, in cui i venti di guerra investono anche l’Italia.