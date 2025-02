Proseguono a Fabbrico gli eventi del ricco calendario di ’Memoria e legalità’, un ciclo di incontro giunto alla sua sedicesima edizione. Stasera alle 21 alla sala Aldo Moro, in municipio, è in programma la visione del docufilm ’Le ragioni di una lotta. La resistenza 80 anni dopo’. Ventisei protagonisti raccontano i venti mesi che portarono Reggio Emilia alla Liberazione dal nazifascismo in un documentario di Paolo Bonacini e Barbara Curti. Con Paolo Gandolfi alla fisarmonica e le canzoni del Coro Selvatico Popolare diretto da Tiziano Bellelli. Alla serata, curata dalla sezione locale dell’Anpi, interviene Alessandro Incerti di Istoreco.