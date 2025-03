Le ‘Realtà in equilibrio’ di Sabbadini. Immagini da leggere, per pensare

È in arrivo un’interessante mostra personale alla galleria Primo Stato di via Blasmatorti, dove sabato (8 marzo) inaugurerà il nuovo progetto espositivo di Gianpaolo Sabbadini, ‘Realtà in equilibrio’. Quelle di Sabbadini sono immagini da leggere, che formano un mondo artistico che incuriosisce, diverte e fa pensare. Un mondo nel quale i protagonisti-attori non si emozionano mai, tecnologico e "ad arte superato" rispetto alla realtà attuale. Un personale codice linguistico che trasmette il senso di azioni, comportamenti, idee, senza suoni e segni grafici ma con figure in surplace bloccate in un fotogramma. È, al contempo, una sagace satira della società attuale, troppo spesso concentrata sull’ego, sull’affermazione di sé; è proiezione immaginifica dei suoi pensieri, emozioni, per illustrare con divertita ironia la necessità di trovare un equilibrio fra apparire ed essere, fra libertà e condizionamenti, fra efficienza e inconcludenza, indipendenza e sudditanza, fra progresso e decadenza. L’artista, che si è formato nello studio del pittore Aniceto Barbieri, dice di sé: "Nel 1978 entro a far parte delle Edizioni Panini di Modena in qualità di disegnatore e grafico. Per me l‘assurdo, il paradosso, le allusioni, le metafore sono strumenti utili a deformare la monotonia della realtà quotidiana". Orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, 10-12, 17-19.

Lara Maria Ferrari