Le reazioni: "Dal primo cittadino parole ragionevoli. Ma cerimonia stravolta"

La gaffe del Sindaco Massari durante la cerimonia di consegna del Primo Tricolore alla relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese non è di certo passata inosservata. L’aver messo sullo stesso piano la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi israeliani, indicate come condizioni paritetiche per arrivare alla pace, ha causato la rabbia del pubblico, che ha fischiato e criticato con forza le parole del primo cittadino. La vicenda che non ha lasciato indifferenti le forze di opposizione. "Persino la consegna del Primo Tricolore – commenta il consigliere regionale di Fdi Alessandro Aragona –, scelta con cui si era deciso di dividere la città con una iniziativa discutibile, è diventato un disastro mediatico che imbarazza tutta Reggio Emilia".

Secondo il consigliere, il sindaco Massari avrebbe cercato di mettere il piede in due scarpe, senza però riuscirci. "Il goffo tentativo di percorrere la tortuosa strada dell’equilibrismo istituzionale, per correggere in corsa il radicalismo di una posizione indifendibile, ha fatto diventare il Teatro Valli un’arena di insulti e offese da parte della stessa platea accorsa per la consegna del Premio". Secondo Aragona si tratterebbe di una situazione mai vista a Reggio e dell’ennesima figuraccia a livello nazionale causata dall’attuale amministrazione.

Sulla vicenda si sono espressi anche Giovanni Tarquini e Carmine Migale di Lista Civica per Reggio, criticando sia il comportamento del sindaco, ma anche il presunto il clima portato dalla presenza dell’Albanese, definito come divisivo: "Il sindaco Massari è riuscito a devastare il senso e il valore storico del Primo Tricolore. Ha esaltato il clima divisivo portato con sé dalla premiata dottoressa Francesca Albanese e, in una sorta di cortocircuito mentale, gli è uscita una affermazione lucida e ragionevole". "Il problema – continuano Tarquini e Migale – è che quelle sue parole hanno suscitato la reazione veemente della eroina del giorno che non solo ha accentuato il suo pensiero divisivo, ma ha bacchettato pubblicamente il nostro alfiere del Tricolore".

Lista Civica per Reggio cita infine anche la questione della bandiera palestinese, ancora appesa alla facciata del Palazzo comunale, nonostante la missiva del Prefetto che ne chiede la rimozione, in quanto contraria alle leggi vigenti: "Intanto la bandiera della martoriata terra di Palestina sventola illegalmente davanti al Municipio della nostra città, in barba al rispetto del principio di neutralità delle pubbliche istituzioni".

