"Le ’Reggiane per esempio’: il nostro specchio"

"Se scorro i nomi delle donne premiate trovo una fotografia della città, del suo passato ma anche del suo presente: senza di loro i diritti e la democrazia non sarebbero gli stessi, in Italia e a Reggio Emilia". Così il sindaco Luca Vecchi ha aperto la 14esima edizione di ’Reggiane per esempio’, il premio che dal 2010 celebra ’donne di ordinaria straordinarietà’, eccezionalmente impegnate a favore della comunità. Quest’anno Reggio ha onorato sei cittadine che durante la pandemia di Covid 19 hanno aiutato la città a limitare un dramma senza precedenti. Ognuna di esse è stata premiata da un diverso assessore, mentre l’intero processo è stato supervisionato da Annalisa Rabitti, delegata nella giunta comunale alle pari opportunità: "Le abbiamo viste esauste ma ‘resistenti’, pronte a ricominciare ogni mattina, per continuare ad affrontare la complessità del quotidiano nel difficile periodo della pandemia. Anci ci ha chiesto di dedicare questo 8 marzo alle donne iraniane e lo faremo illuminando di giallo piazzale Marconi e le vele di Calatrava", ha detto l’assessora. Durante la cerimonia c’è stato anche un intervento di Loredana Lipperini, che con varie citazioni ha spronato le donne alla libertà.

Tommaso Vezzani