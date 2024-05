Le regole per entrare alla Rcf Arena. No a borracce, zaini grandi e caschi

È lunghissimo l’elenco degli oggetti che non possono varcare l’ingresso di Rcf Arena, in occasione del concerto degli Ac/Dc, il prossimo sabato. Tante anche le limitazioni. Non possono entrare valige, zaini e borse superiori a 40x20x25 centimetri. Neppure apparecchiature per la registrazione audio e video, macchine fotografiche, videocamere, gopro e tablet. Non si possono introdurre powerbank che abbiano dimensioni più grandi di una carta di pagamento, caschi ed elmetti. Come nessuna bomboletta spray (di alcun tipo: né deodoranti o per allontanare gli insetti, né al peperoncino), o trombette da stadio. Non è possibile portare con sé nessun tipo di arma (comprese catene, coltelli oggetti da taglio), fumogeni o artifizi pirotecnici. Proibito anche introdurre bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e sostanze stupefacenti ed entrare in Arena in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

E ancora, non è consentito entrare nell’impianto con bevande contenute in lattine, borracce, bottiglie e contenitori che non si possono comprimere sia in vetro sia in plastica.

All’interno dell’Arena, ricordano gli organizzatori, sono a disposizione del pubblico bottigliette d’acqua, che possono essere riempite nuovamente alle fontanelle dislocate in tutta l’area. Vietato inoltre entrare con animali, sedie e sgabelli, passeggini, ombrelli e aste, penne e puntatori laser, droni e oggetti telecomandati. Proibito l’ingresso a biciclette, skateboard, pattini e monopattini. Lo stesso vale per tende e sacchi a pelo. In occasione del concerto è attivo un servizio di deposito bagagli alll’oratorio Don Bosco (in via Adua 79). Il deposito sarà attivo da sabato 25 maggio dalle 8 alle 19.30 per poi riaprire alle 23 e chiudere alle 2 di domenica 26 maggio. Il costo per depositare oggetti è di 10 euro per zaini e borse, e di 5 per oggetti più piccoli (caschi).

