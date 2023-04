Le relazioni in simbiosi Danza, prove aperte al pubblico

Oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, in via Costituzione, è in programma una prova aperta al pubblico di "Simbiosi" (nella foto orizzontale), un balletto sulle relazioni simbiotiche in cui due persone si comportano come se fossero una sola e spesso uno dei due decide per entrambi, con le coreografie di Roberto Tedesco, formatosi alla Scuola del balletto di Toscana sotto la direzione di Cristina Bozzolini. Per una decina d’anni ha fatto parte di Aterballetto. In scena Laila Lovino e Elise Listuzzi.

• Al cinema Rosebud stasera alle 21 viene proiettato "Lui (El)", film girato in Messico nel 1953, proposto nella versione originale, restaurata dalla Cinetaca di Bologna (sottotitoli in italiano).

• Alle 18 al centro sociale Foscato i cittadini dei quartieri Bell’Albero, Premuda e Roncina (incluso Villaggio Foscato) si incontrano coi componenti delle Consulte per l’ambito B.

• Alle 17,30 alla sede Cgil di via Roma tavola rotonda su "Quali alternative alla democrazia autoritaria? Il futuro possibile delle democrazie liberali" con interventi di Gaetano Azzali, Francesco Garibaldi e Valentina Pazè.

• I candidati sindaci al Comune di Correggio si confronteranno con i cittadini stasera, alle 21, nella sala polivalente “Il Quadrifoglio”di Prato. I quattro in lizza sono: Roberto Cesi, Simone Mora, Giancarlo Setti, Fabio Testi. Gli stessi saranno chiamati a prendere posizione sui temi relativi al Progetto Prato. Moderatore Claudio Ferrari.

a.le.