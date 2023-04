Le repliche del musical sui Queen

Sul palco del Teatro Valli replica del musical "We Will Rock You": in scena oggi alle 15,30 e alle 20,30 e domani alle 15,30.

Uno spettacolo tra colori eluci abbaglianti al ritmo scatenato dei brani dei Queen. Ambientato in un mondo futuro distopico in cui la musica dal vivo e il rock sono vietati, il musical narra le vicende di un gruppo di seguaci del rock che vivono segregati, nascondendosi dai malvagi Killer Queen e Kashoggi, che cercano di stanarli. Sarà l’arrivo degli eletti (Scaramouche e Galileo) che restituirà la musica al pianeta. Tutto lo spettacolo è accompagnato dai maggiori successi della band inglese Queen, interpretati dal vivo dalla band e dal cast di cantanti. La regia è di Michela Berlini che, dopo diversi anni in ambito televisivo, dirige sulla scena un cast d’eccezione come la protagonista Scaramouche, interpretata da Martha Rossi. "We Will Rock You è uno spettacolo potente dice Michaela Berlini - sempre al passo con i tempi, per la storia che porta in scena, per i suoi personaggi, per le dinamiche che li legano e per le canzoni straordinarie, coinvolgenti e intramontabili dei Queen.

Biglietti interi: 50403530 euro.