Le ricerche non riprenderanno

Non riprenderanno le ricerche di Marilena Conti (foto), 69 anni, la donna residente a Canali della quale non si hanno più notizie dal 23 giugno. In un incontro in Prefettura, è stata confermata ai familiari la decisione di non riavviare le ricerche della donna, sospese il 1 luglio, poiché l’ipotesi ritenuta più credibile è quella dell’allontanamento volontario.

Per i familiari è però grande l’angoscia, non avendo ormai da venti giorni notizie della loro cara. Le ultime notizie sono quelle di alcuni vicini di casa della donna, che hanno raccontato di averla vista, il 23 giugno al mattino, allontanarsi a piedi. La donna non ha con sé il telefono cellulare e non ha preso le chiavi dell’auto. Quando non è tornata a casa, è stato dato l’allarme.

Purtroppo giorni di ricerche da parte delle forze dell’ordine, usando anche dei droni, non hanno dato alcun risultato. Inutili anche le ricerche nel rubierese, zona di origine della donna, e l’appello al programma televisivo ’Chi l’ha visto?’.