Le ricette e i detti di una volta

Un’idea regalo per mantenere le tradizioni e un’opera di solidarietà. Sono questi gli ingredienti (è proprio il caso di dirlo…) che hanno spinto Eugenio Menozzi a scrivere il libro "La cuseina ‘d ca’ nostra" (la cucina di casa nostra, ndr). Al suo quarto libro, "Nonneugenio" ha pubblicato una carrellata di ricette tipiche della tradizione reggiana, impreziosito da curiosità, modi dire e aneddoti di un tempo ormai passato. Menozzi, stimolato dalle richieste di mettere scritte nero su bianco le sue ricette, ha deciso di pubblicare un libro che sostituisse il classico quaderno marrone dove le "redzore" di una volta annotavano i loro segreti culinari da tramandare alle generazioni future.

"Nel libro - dice Menozzi - ho inserito diversi modi di dire reggiani che sono difficilmente traducibili in italiano, oppure aspetti della vita rurale di un tempo, usando le ricette come collante. L’ho fatto per divertimento, lo scopo principale era quello di promuovere il libro come fonte delle tradizioni di casa nostra mentre il ricavato è stato devoluto all’Aima. Le prime copie sono andate a ruba, ora il libro andrà in ristampa e per me è motivo di grande soddisfazione perché possiamo dare un aiuto concreto agli operatori e ai volontari dell’associazione che si occupano dei malati di Alzheimer e dei loro familiari".

