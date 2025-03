Le richieste degli enti locali. La Provincia chiede uno scatto: "I tagli da Roma preoccupano"

Preoccupazione di Provincia e Comuni reggiani per i tagli finanziari del Governo. A rappresentarla all’assessore regionale Irene Priolo, in visita due giorni fa agli amministratori locali del Reggiano, è stato il presidente Giorgio Zanni, auspicando che non ci siano altre decurtazioni sulle risorse, "soprattutto su strade e scuole, rischiando di mettere a forte rischio la tenuta di una programmazione complessiva che abbiamo concordato per sostenere lo sviluppo in particolare delle aree interne".

Scopo della visita di Priolo, invece, illustrare le linee di mandato della Regione in relazione alle sue deleghe (Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità, Trasporti e Infrastrutture), come peraltro riportato nell’intervista all’assessora in questa pagina.

A Palazzo Allende si è parlato anche di infrastrutture: la via Emilia bis ("che resta la nostra priorità con Anas", ha detto il presidente Zanni) l’autostrada regionale Cispadana ("fondamentale anche per il Ferrarese e per alleggerire la A1", ha sottolineato l’assessora Irene Priolo) e la bretella Campogalliano-Sassuolo.

"Un importante momento di ascolto e condivisione per rafforzare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, nell’ottica di un miglioramento continuo dei servizi per i cittadini e di sviluppo del territorio", ha sottolineato due giorni fa in apertura il presidente Giorgio Zanni. "Lavorare insieme, ognuno con le proprie competenze, per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità è un tratto distintivo di questa provincia e di questa regione, ma ovviamente occorrono le risorse".

"Ringrazio l’assessora Priolo – ha continuato Zanni – per la disponibilità a questo fondamentale momento di confronto su tematiche così importanti per il nostro territorio che conferma il prezioso ruolo che la Provincia continua ad assicurare, a beneficio dei Comuni reggiani, per fare sintesi ed assumere decisioni di area vasta e, anche, nel fare da tramite verso la Regione", ha concluso il presidente della Provincia.