"Le risposte sono state insoddisfacenti"

Antonio Margini presidente del circolo territoriale di FDI Montecchio torna sulla vicenda delle automediche accorpate e replica al sindaco di Montecchio.

"A volte - scrive in una sua nota - la toppa è peggio del buco; mentre l’Asl prova a rassicurare i cittadini della val d’Enza che nulla cambierà in termini di prestazioni di assistenza emergenziale “indipendentemente dal luogo di partenza“ delle automediche, Fratelli d’Italia chiede come sia possibile affermare ciò. Qualora un paziente che si trovi in arresto cardiaco e risiede a Campegine debba attendere l’automedica che parte da Puianello, il malaugurato avrà sicuramente maggiori possibilità di avere conseguenze più gravi rispetto ai tempi dimezzati di intervento partendo da Montecchio. La risposta del sindaco è stata insoddisfacente, ma sono pronto a offrire volentieri un caffè al sindaco Torelli così da poterci conoscere".

n.r.