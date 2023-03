Le rubano dall’auto borsa con 1000 euro

Forse hanno seguito i suoi movimenti oppure è stato un colpo "casuale", quello che ha permesso a una coppia di rubare un migliaio di euro, somma che una pensionata aveva da poco ritirato in vista di alcuni pagamenti. L’altro pomeriggio si è fermata davanti a un supermercato di Correggio per fare alcuni acquisti. All’uscita ha poggiato la borsetta sul sedile mentre riponeva la spesa nel baule della vettura, regolarmente in sosta. E’ stata avvicinata da una donna che ha chiesto alcune indicazioni stradali. Sono bastati alcuni istanti di distrazione per consentire al complice di aprire la portiera, arraffare la borsetta e poi allontanarsi di corsa, seguito dalla donna (che indossava una mascherina chirurgica forse per non farsi identificare) che aveva parlato con la vittima. Un passante, notata la scena, ha cercato di inseguire l’auto scura dei ladri. Che però è riuscita a far perdere le tracce insieme a borsetta e bottino.