Le rubano l’auto mentre ritira le pizze. Poi la utilizzano per i furti a Pieve. Vettura ritrovata dalla polizia a Cella

Era andata a ritirare le pizze, ma quando è uscita dal locale la sua auto non c’era più. Rubata dai ladri, utilizzata come ‘ariete’ per compiere due furti in via Kennedy a Pieve Modolena e poi abbandonata a Cella dove nel tardo pomeriggio di ieri è stata ritrovata dalla polizia.

È successo domenica scorsa in via Plauto, intorno alle 19,30. La donna proprietaria della vettura – un’Alfa Romeo Giulietta grigia – era andata in pizzeria a ritirare l’ordine d’asporto, ma il tempo di entrare e di uscire, che i malviventi hanno spaccato il finestrino, manomesso il quadro per far partire il motore e togliere il Gps (come si nota nella foto). La donna aveva presentato denuncia in questura, ma le sue speranze di ritrovarle erano vane. Ieri il lietofine: gli agenti delle Volanti hanno ritrovato la vettura abbandonata nei pressi di Villa Cella, danneggiata, ma comunque ancora marciante. L’automobile è stata affidata al carroattrezzi e poi sarà restituita alla legittima proprietaria.

Stando a quanto filtra, la vettura sarebbe stata utilizzata dai ladri per compiere un doppio colpo nella zona di via Kennedy proprio domenica notte. Verso le 2,15 un primo colpo al Virginia Café, dove gli intrusi hanno cercato di forzare la porta, per poi scappare quando è entrato in funzione il sistema d’allarme. I malviventi si sono allontanati a mani vuote, lasciando i segni di scasso all’ingresso. Ma poco dopo un furto è invece stato andato a segno in un altro locale pubblico, sempre a Pieve. Così, avrebbero lasciato l’auto e si sarebbero dileguati col bottino. La polizia provvederà comunque a prelevare le impronte nell’abitacolo, volte a risalire agli autori dei furti.

dan. p.