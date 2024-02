Le salme della coppia in attesa del nullaosta

Le salme dei coniugi Elena Giorgini di 82 anni e Vincenzo Fontana 89 anni, sono ancora in attesa del nullaosta per il funerale che, probabilmente, verrà rilasciato oggi stesso. I due coniugi, originari di Sologno, sono rimasti vittime dell’incidente avvenuto venerdì scorso lungo la statale 63 del Valico del Cerreto, galleria di Migliara, mentre da Rivalta dove abitavano, si stavano dirigendo a Sologno, dove hanno conservato la casa. Viaggiavano su una Fiat Punto condotta dal figlio, che si è scontrata con un’altra auto che viaggiava in direzione opposta, pare per un colpo di sonno del conducente. I rilievi sono stati fatti dalla Polizia Locale e sono ancora in corso accertamenti. s.b.