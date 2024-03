Le ’scancherAzioni’ di Lodesani

Una lastra di rame esposta per vent’anni ai capricci della natura, poi lavorata, tagliata, arricciata e inserita in un percorso artistico originale e carico di contaminazioni materiche, che gioca con le forme così come con le parole. Cominciando dal titolo stesso, ’scancherAzioni’, che unisce un onomatopeico dialetto reggiano al motto caro ai futuristi, in una goliardica fusione L’artefice di queste creazioni, in mostra sino al 24 marzo all’Arcus Artis GalleryLab in via dei Due Gobbi 2c, è Lucio “Lalo Lepido” Lodesani, che si è cimentato in un’avventura espositiva che si è rivelata un piccolo capolavoro di singolarità e che scopre, prima di tutto, il carattere stesso dell’artista, che non cerca facile plauso, ma cavalca l’onda della fantasia e cerca nuovi mezzi per esprimersi.

Orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 10/13 e 16/19; giovedì e domenica 10/13. Chiuso lunedì.

s.f.