Le scelte ’difficili’ di Cavallaro "Caro energia, meno servizi"

Approvato, dal consiglio comunale di Rubiera, il bilancio di previsione del 2023: previsti un milione di euro di tagli e risparmi per fronteggiare i costi energetici. Imu e Irpef resteranno invariate per non gravare sulle famiglie e imprese in un momento preoccupante.

"Un bilancio di previsione difficile – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – quello del 2023: prima di tutto perché è proprio difficile fare previsioni in questo momento complicato per l’Europa tra guerra e costi dell’energia. Quest’ultima voce è la vera spada di Damocle appesa sopra tutte le nostre attività anche per quest’anno. Basandoci sui costi sostenuti nel terribile 2022 abbiamo dovuto provvedere a bloccare circa un milione di euro, pari al 10% di tutte le nostre attività legate alla spesa corrente".

Il Comune risparmierà 150mila euro di energia con la riorganizzazione di orari e servizi, 100mila euro "rinunciando – spiega Cavallaro – ad un po’ di manutenzione del verde garantendo però le aree gioco e le ciclabili, 110mila euro li dobbiamo bloccare sui capitoli di spesa per cultura, sport, eventi. Abbiamo congelato queste e altre voci con la speranza che la situazione cambi, che il costo dell’energia cali come alcuni prevedono e lo Stato ci assicuri un aiuto più forte: davanti al milione che ci serve al momento ci assicurano solo 117mila euro di contributi per le bollette. Se la situazione cambierà, in particolare quando sarà disponibile l’avanzo di amministrazione dell’anno scorso, potremo ‘ripristinare’ una serie di questi tagli".

L’amministrazione ha deciso di assicurare tutti i servizi ai cittadini senza aumentare Irpef ed Imu. Sarà applicato solo l’adeguamento Istat ove previsto. "Vengono a mancare però – sottolinea Cavallaro – un po’ di qualità e di socialità che sono in questo momento fondamentali sempre sperando che la situazione socioeconomica non peggiori e renda necessari altri interventi. Comunque, grazie alla solidità storica del nostro bilancio, anche per il 2023 possiamo farcela sperando che torni il sereno: prima di tutto su quello che oggi è un fronte di guerra". Cavallaro ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane inizieranno diversi cantieri finanziati negli esercizi scorsi o tramite il Pnrr: la torre dell’orologio, il ponte di Montecatini, il campo in erba sintetica, la pista per l’attività all’aperto alla scuola De Amicis. "Speriamo davvero – osserva il sindaco rubierese – che sia un anno di pace, di ripresa e ripristino della serenità per le famiglie".

Matteo Barca