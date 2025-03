Le sciarpe delle donne abbracciano gli alberi

Parchi e viali di Rolo, Reggiolo, oltre che paesi delle vicine province, si presentano in modo originale, con alberi addobbati con speciali "abbracci" rappresentati da sciarpe colorate con alle estremità delle mani giganti che stringono idealmente i tronchi delle piante. Abbracci simbolici allestiti l’8 marzo, nella Giornata della donna, con i colori della pace. Un’idea del gruppo "Il filo condiviso" di Rolo, un club di "giovani pensionate", una cinquantina di donne che un pomeriggio alla settimana si incontrano, condividendo le tecniche dei lavori a maglia e ricamo tramandate da madri e nonne. Al parco Sartoretti in centro storico a Reggiolo, così come in un parco pubblico e sotto i portici del centro di Rolo, sono state collocate le numerose sciarpe a forma di abbraccio. E lo stesso è stato fatto anche a Mantova e a Novi di Modena. Le estremità di questi abbracci sono stati realizzati usando le forme delle mani degli anziani delle case di riposo, a loro volta coinvolti in questa operazione, che ha trovato anche il pieno favore delle istituzioni locali, oltre che di molti cittadini.