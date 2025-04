Le Scuole e i Nidi: "La tua tribù ti vuole bene"

Carla era lì, dall’apertura delle prime scuole comunali per infanzia - con l’esperienza pedagogica pionieristica di quello che poi divenne il ‘Reggio approach’ –, agli anni ’70 in cui l’allora sindaco Bonazzi insieme a Loris Malaguzzi strutturano il sistema, dalla nascita nel ’98 dell’Istituzione comunale Scuole e nidi, che gestisce oggi tutti i servizi 0-6 anni, alla creazione di progetti come ReggioNarra. Daniela Lanzi con Annalisa Rabotti, ieri in Sala del Tricolore, a nome di tutto il personale e la dirigenza dell’Istituzione ("la tribù", come la chiamava Carla) hanno ricordato la scomparsa: "Con te abbiamo perso un’amica preziosa, che ha dedicato buona parte della sua vita professionale e umana al dialogo profondo, colto e gentile con il personale, i bambini e le famiglie dei servizi educativi della nostra città".

Gli incontri con lei "sono stati luoghi straordinari di formazione e di apprendimento, sempre proiettati nel presente e nel futuro, ma senza mai perdere le storie, le biografie, gli aneddoti di chi, con te, ha dato vita nel tempo, alla nostra esperienza educativa".

Carla, ha spiegato la Lanzi, è stata una grande tessitrice di relazioni: "Chi parlava con te si sentiva sempre accolto e rispettato nella sua unicità e differenza, senza gerarchie umane e professionali. La trama di questa tessitura ha anche creato legami che hanno saputo oltrepassare i confini della pedagogia, per entrare nella vita e nella sensibilità delle persone. Anche di quelle più giovani, con dolcezza, passione e ottimismo nel futuro".

f. c.