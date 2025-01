"Le scuole servono a tempo pieno"

La scuola a tempo pieno è una necessità per Massenzatico e Gavassa. "Nei nostri territori - dice Emanuela Bertozzi, eletta con ben 151 preferenze - una scuola primaria a tempo pieno sarebbe in grado di rispondere alle esigenze di genitori che lavorano e faticano a conciliare gli orari scolastici con le necessità professionali. Portare i bambini verso la città, non solo è una soluzione estremamente inquinante ma sradica anche i bambini dai loro territori, dove hanno già amici conosciuti nelle scuole dell’infanzia presenti in entrambe le frazioni. Infine, per non far morire le nostre scuole chiediamo che possano essere autorizzate classi anche per gruppi al di sotto dei quindici alunni".