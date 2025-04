Le sedi aperte e i biglietti

Gli spazi che accolgono le mostre del Circuito In, quello ufficiale, di Fotografia Europea 2025 sono i Chiostri di San Pietro, Palazzo Da Mostro, Palazzo dei Musei, Spazio Gerra, biblioteca Panizzi e Collezione Maramotti. Le sedi sono aperte al pubblico dalle 10 alle 20 – fino all’8 giugno – ogni venerdì, sabato, domenica e nei giorni festivi. Il biglietto unico per visitare le mostre ai Chiostri di San Pietro e a Palazzo da Mosto è 20 euro (intero, previste riduzioni per età e ingressi familiari). La biglietteria è ai Chiostri di San Pietro. È invece libera l’entrata per visitare le mostre a Palazzo dei Musei, Spazio Gerra, Panizzi e Collezione Maramotti. Il programma completo del festival, le informazioni e tutti gli aggiornamenti sono consultabili sul sito www.fotografiaeuropea.it. È possibile acquistare il catalogo di Fotografia Europea 2025 al bookshop dei Chiostri di San Pietro (costo 32 euro).