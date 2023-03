"Le sentenze? Provo senso di ingiustizia"

"La cosa più bella che può vivere un sindaco è migliorare la vita delle persone; la cosa più frustrante è impegnarsi senza riuscirci; la cosa più dolorosa è veder negato un diritto a un bambino. Ho sempre preso atto delle sentenze del tribunale, in silenzio, senza polemiche. Ma ho avvertito un grande sentimento di ingiustizia". Le parole di Luca Vecchi sono state affidate a un post social. Nel caso di Reggio infatti era stato il tribunale ad annullare il riconoscimento genitoriale firmato dal sindaco. A Milano, la Procura ha chiesto preventivamente a Beppe Sala di fermarsi. Ma in altre città, come Bologna, il provvedimento del sindaco è ancora valido. "Una legislazione a macchia di leopardo" dice la Montanari. E su cui anche Vecchi si è soffermato: "Sono un uomo delle istituzioni e so che lo Stato ha regole che vanno rispettate. Ma prima di ogni trascrizione ho parlato con quei genitori; ho visto i bimbi; ho visto i genitori, il loro desiderio di genitorialità. Mi son detto: perché negare questo diritto? Perché due persone unite civilmente, la loro famiglia e i loro bimbi, devono star male? Ecco perché dobbiamo spingere nella lunga marcia dei diritti, per aiutare partendo da Reggio questo paese a colmare un grande vuoto di civiltà".