Le sfide dell’energia sostenibile. Tra nucleare al torio e auto ibride

Il mondo è in fase di sviluppo perché cerca di trovare il modo più efficiente di generare, usare e impiegare l’energia. La ricerca si concentra su nucleare e fonti rinnovabili. Esistono un reattore nucleare in Cina a torio anziché uranio – più sicuro e sostenibile – e pannelli solari che raggiungono l’efficienza di conversione della luce fino al 23%. Questi sono alcuni esempi di innovazione recente. Le macchine elettriche esistono da decenni. Con l’avvento della macchina elettrica il mercato di questo tipo di auto ha ricevuto una forte spinta in paesi come la Cina, perché il motore in fase di produzione ha un costo inferiore rispetto alle auto a motore a scoppio. Anche le politiche energetiche europee favoriscono lo switch verso le auto elettriche, perché in Europa entro il 2035 tutte le auto prodotte dovranno essere ad emissione zero, per conseguire il nuovo obiettivo dell’Ue di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Le auto elettriche tuttavia non sono totalmente prive di Co2. Per esempio: 3-6 tonnellate di Co2 circa si emettono per la produzione delle auto elettriche e circa 75 grammi di Co2/km vengono prodotte nella ricarica. A tali emissioni bisogna aggiungere il costo di creare l’infrastruttura (colonnine, cavi elettrici di alimentazione), che sostenga una società incentrata sull’uso esclusivo dell’ elettrico. Tuttavia le auto elettriche risultano comunque a lungo termine meno inquinanti rispetto all’intero ciclo di vita di quelle a motore a scoppio. Una via di mezzo che possa aiutarci nella transizione totale all’elettrico a partire dalle tradizionali benzina/metano è l’auto ibrida.

L’ibrida per ora consente di tenere insieme i punti di forza delle due fonti energetiche: motore elettrico per basse velocità, per quelle maggiori motore a metano, che permette a quello elettrico di ricaricarsi durante l’uso. Con auto ibride si diminuisce l’attuale produzione di Co2 delle macchine a meno o quasi la metà. Inoltre una società basata su auto ibride potrebbe usare la stessa infrastruttura preesistente, evitando, nel breve termine, la spesa di una ricostruzione totale che gradualmente potrebbe essere potenziata con l’aggiunta di colonnine di ricarica, consentendo alcuni cambiamenti nel circolo dei combustibili fossili, allungando però la vita dei giacimenti in uso. Con auto ibride si potrebbero usare non solo combustibili fossili e elettricità, ma forse sperimentare in futuro anche nuove fonti energetiche in via di sviluppo come l’idrogeno e, chissà, i reattori nucleari in miniatura che potrebbero essere usati per giorni senza mai fermarsi.

Simone Nasalvi III C