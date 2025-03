Le sfide dell’esagono: "Io, giovane architetto voglio credere nel centro. Aprirò qui il mio studio"

di Giulia Beneventi

L’entusiasmo di chi sta iniziando a tracciare il proprio personale percorso lavorativo e la lucidità di chi, da residente in primis, non nega le difficoltà dell’esagono. Nicola Pedroni, 30 anni, il prossimo 22 marzo alle 19 inaugurerà il suo studio di architettura e design ’Lab Design’ in via Don Giuseppe Andreoli 3/D, pieno centro storico.

Pedroni, oggi come oggi stabilirsi professionalmente in centro può definirsi una scelta coraggiosa. Sono più quelli che se ne vanno, a dire la verità.

"Per me quello del centro storico è un tema importante, perché abitandoci anche lo vivo a 360°. La situazione è quella che conosciamo tutti, ma credo sia importante investire sulla città, nonostante ci siano problemi sotto più punti di vista".

Fino a oggi, com’è stato il suo percorso nel mondo dell’architettura?

"Sono laureato in architettura ma specializzato in interior design, è un ambito che sento più nelle mie corde. Fermo restando che poi seguo tutta la progettazione, la direzione lavori e le pratiche edilizie. La mia prima esperienza è stata da Toschi arredamenti che, a proposito, di recente ha chiuso. Non nego che per me sia stato un grosso dispiacere: un’altra realtà importante che se ne va dal centro. Poi ho lavorato con mio papà, architetto anche lui, ma più dedito agli spazi commerciali. Io, come le dicevo, ho una vocazione diversa. Anche per questo il mio studio comprenderà uno spazio polifunzionale, che mi piacerebbe sfruttare come un piccolo showroom. È a piano terra e dà sul fronte strada: in mezzo a tante attività che chiudono, avere una nuova vetrina penso possa essere positivo".

Lei cosa ne pensa della situazione in centro? Non solo da architetto, ma anche da giovane residente.

"Sicuramente ha visto periodi migliori. Certo, le richieste e le possibilità economiche del pubblico sono cambiate, ma il bisogno di intervenire secondo me ci deve essere. Penso ai tanti spazi di proprietà del Comune inutilizzati, ai servizi decentralizzati, alla carenza di posti auto. Da residente ho visto un cambio di marcia importante anche a livello di sicurezza".

Cosa intende?

"Per esempio oggi sento molte mie amiche preoccupate perché vengono seguite da dei ragazzi, per fortuna non è successo mai nulla di grave ma certo non è piacevole. A me è successo non troppo tempo fa che mi aprissero la macchina, per rubare poi gli occhiali da sole e poche monetine. Non è un problema solo di Reggio, sia chiaro, ma sento sempre più persone intimorite all’idea di frequentare il centro".

Architettonicamente, c’è un potenziale inesplorato?

"Io dico di sì. Abbiamo ad esempio la fortuna di avere buona università che però vede ancora molti servizi decentrati. L’ex Opg (Ospedale Psichiatrico Giudiziario, tra Corso Garibaldi e Viale Timavo, ndr) è un peccato che resti inutilizzato. In generale, credo sarebbe meglio se l’amministrazione coinvolgesse di più i privati e le attività commerciali, dando ascolto a uno spirito più imprenditoriale. Non capisco, onestamente: perché per le Reggiane questo approccio vale, ma per il centro no? Avere uno spazio raffinato e pulito già vuol dire tanto e rende la città più bella. Nel mio piccolo e alla mia età ho voluto investire sul centro, ma non perché voglio fare il martire, anzi: è giusto che venga sfruttato".