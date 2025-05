Le sfide di Albert, oltre i limiti: "Gli amici mi aiutano sempre"

Gli episodi di bullismo sono ormai all’ordine del giorno e i giovani ne sono spesso protagonisti. Ogni giorno i media raccontano di episodi di sottomissione verso pari e di prevaricazione, spesso per futili motivi, a scuola e al di fuori di questa, dove diventa difficile intervenire facendo riflettere gli interessati. A volte basta un commento, un atteggiamento provocatorio a far scattare una lite che spesso sfocia in vere e proprie risse.

Sembra che la gioventù di oggi sia anestetizzata davanti ai telefoni e agli occhi di tanti risulti apatica o disinteressata verso chi ha bisogno, fosse solo un compagno.

Io invece, per una volta, vorrei dedicare un pensiero ai miei amici sempre pronti ad aiutarmi nonostante gli ostacoli che tutti i giorni devo affrontare a scuola e al di fuori di questa.

La mia è una difficoltà di tipo motorio, che mi impedisce di fare gesti apparentemente semplici, come raccogliere un oggetto caduto per terra. Ecco però che un qualsiasi mio compagno che ho di fianco in quel momento in classe è sempre pronto a raccogliermi la penna e mi consente di copiare l’ultima frase dettata dalla professoressa. Quando facciamo delle uscite didattiche nel nostro paese e ci rechiamo ad esempio in biblioteca, qualcuno spinge sempre la mia carrozzina o sta al mio fianco adeguandosi al mio passo. Andando anche più piano rispetto agli altri, abbiamo la possibilità di chiacchierare di più e ci guardiamo attorno senza fretta. Recentemente siamo andati in gita a Verona e Sirmione ed è stato buffo vedere i miei amici litigare bonariamente, facendo a gara per chi dovesse spingermi a turno. Ci vuole forza e anche un discreto allenamento, considerato che non sempre le città hanno abbattuto tutte le barriere architettoniche consentendo di girare senza ostacoli. È importante avere qualcuno su cui contare ed io sicuramente sono fortunato ad avere tanti miei conoscenti pronti a darmi un aiuto.

Gli adulti spesso giudicano i giovani di oggi incapaci di emozioni o di fare grandi cose, invece io penso che i miei compagni quando mi invitano al pomeriggio ad andare con loro in gelateria, facciano un grande gesto di solidarietà e io sono sempre gioioso e felice di essere trattato come tutti senza distinzioni. Sono felice di avere incontrato ragazzi come loro perché ognuno ha contribuito a farmi sentire parte di un gruppo, agevolando i miei movimenti consentendomi di avere una quotidianità normale e tutto ciò fa crescere la mia autostima. Potrei definire i miei amici molto protettivi nei miei confronti e non ho mai avuto la sensazione che facessero qualcosa nei miei confronti forzatamente. Generalizzare non è mai corretto e nemmeno catalogare i giovani. È giusto educare all’altruismo, alla gentilezza verso gli altri: un gesto anche semplice può essere apprezzato dall’altro.

Albert Golemi II A