Le sfide e le vittorie di Bruno Reverberi in un libro

Sono attesi anche super ospiti a sorpresa alla serata dedicata al mitico Bruno Reverberi (foto), patron di una squadra ciclistica tra le più longeve al mondo, che in 42 anni ha partecipato 41 volte al Giro d’Italia. L’incontro si terrà oggi dalle 20,45 nella Sala della Rocca di Montecchio. L’occasione è la presentazione del libro "I miei primi 80 anni - La mia vita, il mio ciclismo" insieme all’autore, a Franco Boni e ad Alessandro Zelioli. Promosso da Vecchia Montecchio e dalla ciclistica Us Montecchio Avis, sarà occasione di conoscere il direttore sportivo di tutte le squadre professionisti sponsorizzate da Csf Inox Group. Dalla giovinezza a Bibbiano al lavoro nell’edilizia e nel commercio, dall’avventura della Termolan (la sua prima squadra fondata nel 1982) alla nascita del VF Group Bardiani Csf: tantissimi aneddoti, sfide e vittorie. Sotto la sua direzione sono diventati professionisti personaggi come Davide Cassani, diventato commissario tecnico azzurro, che scrive la prefazione del volume. Tante le foto nel libro, dove ricorrono nomi di atleti mondiali e di tantissimi amici reggiani.

f.c.