‘Le sofferenze non vanno mai strumentalizzate’

"Vorrei aggiungere un contributo storico sulla guerra dalmata adriatica e sulla giornata del Ricordo, un invito perciò a costruire una memoria non di destra o di sinistra ma condivisa in nome della pace, del rifiuto della violenza, della sopraffazione, della vendetta. Dopo la fine dell’ impero Austroungarico (1918) emerge il carattere multietnico della ex Jugoslavia: sulla costa una prevalenza di etnia italiana dedita al commercio, all’interno una maggioranza di Sloveni, Croati, Montenegrini dediti all’agricoltura,all’allevamento all’artigianato. Pur con alcune difficoltà la convivenza tra queste popolazioni c’era sempre stata fin dai tempi della Repubblica Veneta: matrimoni misti, scuole multietniche e plurilingue, apparato burocratico occupato da funzionari di tutte le etnie. Dal 1924 la forzata italianizzazione di tutto il territorio con cambi di nome dei luoghi , di cognomi delle famiglia, di imposizione della sola lingua italiana accade anche in Alto Adige porta ad ostilità reciproche via via più accentuate fino al formarsi di gruppi antiitaliani. La situazione degenera con lo scoppio della seconda guerra mondiale che porta all’occupazione della penisola balcanica da parte delle truppe italo-tedesche (1940 1941). La ribellione della popolazione locale diventa sempre più intensa e più violenta diventerà anche la repressione da parte dell’esercito italiano , repressione dichiarata nella famigerata circolare 3C emanata dal generale Roatta il primo marzo 1942. L ‘esercito italiano moltiplicherà i saccheggi e gli incendi di villaggi , le uccisioni di civili inermi compresi donne e bambini , deportazioni di centomila civili slavi nei campi di concentramento italiani. Tutto ciò aumenterà l ‘odio crescente nella popolazione slava che troverà nei partigiani di Tito una difesa dagli italiani ed un riconoscimento della propria identità. Sarà verso la fine della guerra ormai persa per l‘Italia che inizieranno le epurazioni con uccisioni degli italiani e Foibe(6000/700). Non sono belle pagine di storia dominate da guerre imperialiste e terribili violenze. Vorrei che la giornata dedicata alle Vittime delle Foibe fosse occasione di sincera riflessione e non di strumentalizzazione sulle sofferenze subite dalle popolazioni istriane dalmate croate slovene montenegrine". Maria Cristina Zatelli (ex docente di Storia)