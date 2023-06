Le sonorità africane di Zar Electrik regalano vitalità al teatro Sociale

Prende il via la stagione estiva al teatro Sociale di Gualtieri, dal titolo "Ciò che brilla e non fa male", che prevede spettacoli fino al 26 luglio.

Stasera alle 21,30 in teatro la rassegna si apre con le sonorità electro-trance africane di Zar Electrik, con un viaggio ai confini del Maghreb. L’incontro di due attivisti della scena mediterranea porta al matrimonio tra le trance Gnawa, i loop della musica sub-sahariana e l’electro più ammaliante.

Sulle tracce di questa techno africana, Anass Zine e Arthur Peneau – cantanti e strumentisti di gumbri, oud e kora elettrica – imbarcano Did Miosine alle elettroniche per un progetto artistico ammaliante ai confini del Maghreb. Zar Electrik crea una musica ricca e generosa, un incrocio tra Maghreb, Africa sub-sahariana e Occidente che accompagna il pubblico in un viaggio trascendente.

Il loro groove elettronico diventa una energia pura che invita a ballare, che riunisce e invita a stare insieme: ogni concerto si trasforma così in un momento di festa e convivialità. Per informazioni e prenotazioni: www.teatrosocialegualtieri.itbiglietteria.

a.le.