Le sorelle Michelini ’alzano la voce’ a teatro

Va in scena "Alza la voce", stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto, con Giulia Michelini e Paola Michelini, per la regia di Paolo Civati. In scena attrici ben note al pubblico teatrale e televisivo, con Giulia Michelini (foto), in particolare, impegnata in importanti film e fiction tv di successo. "Alza la voce" prende spunto da un fatto reale – l’Orsa Pizza, chiusa da anni nella teca di un centro commerciale in Cina – e utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi del femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. Racconta un confronto ironico e surreale. Pizza e Stella sono una l’opposto dell’altra. Stella fa le pulizie nel centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce. Pizza è disillusa, amara, troppo stanca per combattere. E troppo feroce per essere davvero addomesticabile.