Le sponde e i lidi del Po riaprono a pedoni e ciclisti

Con il fiume Po rientrato nel suo letto dopo la piena di Pasqua, i Comuni rivieraschi reggiani hanno annullato il divieto di accesso ai viali Po, per ora a pedoni e ciclisti, in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza e agibilità ovunque, anche nei parcheggi. A Luzzara riaperto viale Po con divieto ai veicoli a motore. In via Fogarino Martinelli resta invece il divieto di transito per tutti, in quanto c’è ancora molto fango. A Guastalla riaperto viale Po, ma non alle auto. Ai visitatori della golena si consiglia di prestare attenzione per la presenza di detriti e fondo stradale ancora scivoloso. La pulizia e la raccolta dei rifiuti verranno programmate nei prossimi giorni, appena sarà possibile. Autorizzati gli esercizi pubblici e della ristorazione a riprendere l’attività. Inoltre, il mercato Artigia, dedicato all’artigianato, in programma oggi al lido Po di Guastalla, proprio per motivi di sicurezza è stato trasferito in centro, nel cortile interno dell’ex ospedale, in piazza Matteotti, con una cinquantina di espositori.

A disposizione essenze profumate, accessori moda, piccoli gioielli, lavorazione di legno e ceramiche, laboratori per bambini e adulti.