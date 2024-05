Le squadre reggiane chiamate alla riscossa

Poker di reggiane in campo nella penultima giornata di Divisione Regionale 1.

Si comincia alle 21 da Villa Sesso, dove al Basketreggio (20) basta una vittoria per blindare la salvezza: per farlo, Brogio e compagni dovranno avere la meglio sugli Stars Bologna (32), reduci dalla vittoria esterna con il Basket Jolly.

Alle 21,15 tocca alla Pallacanestro Reggiolo (28), opposta al PalaMagnani al Veni Basket San Pietro in Casale (32): da riscattare, per gli uomini di Boci, c’è l’ultima sconfitta rimediata al fotofinish con Castelfranco.

Alle 21,30 tocca al già citato Basket Jolly (30) e al fanalino di coda Nubilaria (8): i cittadini sono di scena in via Primo Maggio, dove arriva l’ex battistrada Audace Bombers Bologna (40); per i novellaresi, invece, è tempo di sfida testa-coda del torneo, cercando di uscire a testa alta dalla gara con la capolista Giardini Margherita (42).

Domenica alle 18 il posticipo del "Pianella", dove l’Icare Cavriago (16) riceve Castelfranco (36).

Nella foto: Alex Biello (Pallacanestro Reggiolo)