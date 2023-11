Le staccano la corrente e poi tentano di strapparle la collana

Prima sono entrate nell’area del condomino, a ridosso del centro storico di un Comune della Bassa, staccandole la corrente elettrica attraverso il contatore, situato al piano terra. E quando la padrona di casa, una pensionata ultraottantenne, è uscita dall’appartamento per recarsi al contatore e riattivare l’erogazione di energia, si è ritrovata davanti le due donne, che hanno cercato di parlarle di vari argomenti per carpire la sua fiducia. Ma il loro obiettivo non era certo quello di fare amicizia con la padrona di casa.

Improvvisamente una delle due giovani donne ha manifestato le reali intenzioni della coppia, allungando le mani sulla catenina d’oro che la pensionata aveva al collo.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri. Ma la catenina aveva ben due chiusure di sicurezza: una si è rotta al momento dello strappo, mentre l’altra ha resistito. L’oggetto è rimasto al collo dell’anziana, la quale si è accorta di quanto stava accadendo e ha reagito urlando con tutta la forza possibile. Le invocazioni di aiuto sono state sentite dai vicini di casa: L’arrivo di una donna, dal piano di sopra, ha fatto fuggire le intruse. Per fortuna la pensionata, nonostante una forte dose di paura, non ha riportato conseguenze fisiche. E’ stata raggiunta da alcuni familiari per essere rassicurata dopo lo spiacevole episodio. Che è stato segnalato ai carabinieri, avviando accertamenti in zona.

