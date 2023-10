Le statue redivive. Gli scatti di Grassi celebrano Brera: "Guidato dalla luce"

Venti fotografie di calchi conservati in Accademia, ripresi dall’obbiettivo di Marcello Grassi, che da quarant’anni esplora siti archeologici, musei e gipsoteche italiane ed europee. Questo il nucleo di opere che vanno a formare la nuova mostra del fotografo reggiano (1960), dal titolo ‘Memento’, ospitata nel Salone Napoleonico dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, fino al 26 ottobre (Via Brera, 28) e realizzata grazie alla collaborazione di Iaga Contemporary Art di Cluj-Napoca. L’operazione dell’Accademia in accordo con Grassi riguarda la memoria e il passare del tempo, e il valore trasmesso da oggetti che furono al centro del tirocinio artistico. Scuola d’arte prestigiosa dal 1776, l’Accademia di Brera conserva un cospicuo patrimonio di opere d’arte: oltre a dipinti, disegni, stampe, libri e fotografie, centinaia di calchi in gesso da opere dell’antichità classica e rinascimentale. Dislocati nei corridoi, nelle aule e nei depositi sotterranei del palazzo, i gessi hanno da decenni cessato la loro funzione didattica, e dopo un lungo periodo di abbandono sono ora oggetto di studio. Perciò l’azione del fotografo reggiano diventa paragonabile a un estrarre i gessi storici da una condizione di oblìo.

Grassi, con quale approccio artistico ha ritratto i gessi dell’Accademia?

"Come sempre mi sono lasciato guidare dalla luce e dall’intenzione di creare un collegamento temporale che parte dalla fine del 1600 e arriva ai nostri giorni, attraverso una serie di connessioni e vicende umane e artistiche, che da circa 200 anni hanno anche la fotografia come mezzo di espressione e registrazione".

Quali gli aspetti reconditi dei calchi che ha voluto mettere in luce?

"Ho cercato le tracce del trascorrere del tempo sulla loro superficie".

Come sono stati i primi riscontri di pubblico alla mostra?

"Molto buoni, il luogo del resto è molto frequentato e il Salone Napoleonico che ospita l’allestimento è carico di testimonianze della storia dell’Accademia di Brera. La sua memoria, abituata alle immagini dell’antichità classica e dei siti archeologici, è stratificata per definizione, sia dai suoi ricordi personali sia dagli innumerevoli reperti che ha fotografato".

Perciò, a proposito di Memento, qual è il suo rapporto con la memoria?

"La memoria è fondamentale. La mia personale si è smarrita anni fa causa un intervento chirurgico e attraverso la fotografia, a partire dal 1985, quando ho iniziato il lavoro sui luoghi degli Etruschi, vado cercandone una sorta di ricostruzione. Memento è dedicata al lavoro di Herbert List, in particolare a quello su Monaco di Baviera realizzato alla fine della Seconda guerra mondiale, dove le rovine magistralmente inventariate dal fotografo, sorgono a memento, a perituro ricordo, soprattutto a monito sulla conservazione del patrimonio artistico rispetto a quanto l’uomo sia distruttivo, e impegnato in una corsa alla perenne damnatio memoriae".

Quali particolarità e difficoltà la differenziano, dunque, da quella comunemente intesa?

"Nessuna difficoltà, la mia tecnica è molto semplice e conduce a una sorta di scavo visivo. Certamente le situazioni che incontro variano a seconda delle luci che trovo nei musei, nei depositi, nelle gallerie o nei luoghi archeologici".

Cosa fa l’opera?

"Mostra il movimento inarrestabile della morte".

“La gioia dell’occhio, la percezione di questo movimento, in cui l’origine coincide con la fine, è forse l’esperienza più profonda dell’umano esistere“. In questo inciso di un testimone c’è una delle spiegazioni più efficaci e mirabili che ho trovato del vostro lavoro.

"Condivido la definizione, mi appassiona registrare il movimento inarrestabile della morte. Nel catalogo edito da 24Ore Cultura consiglio la lettura attenta del testo di Federico Ferrari, che abilmente traccia questa ricerca, questa ossessione".

Lei perché si è appassionato alla fotografia statuaria? Che cosa l’ha portata in quella direzione?

"Non è l’unica mia passione fotografica, si potrebbe affermare che, sempre nel 1985, la lettura del testo di Marguerite Yourcenar ‘Il Tempo Grande Scultore’ mi ha guidato in questa direzione che, ripeto, non è esclusiva".