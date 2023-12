Le statuine di Birra. Di giorno alle Poste e di sera artista per creare i presepi

Di giorno dipendente delle Poste, di sera artista presepista. Come constata lui stesso con un sorriso, la vita di Massimiliano Birra si divide nettamente fra giorno e notte: "Il lavoro è difficile. Gestisco i trasporti per le poste, ho un incarico molto sedentario ed è difficile avere gratificazioni. Tornato a casa invece posso avere soddisfazione, fare le cose a modo mio, decidere i colori e sfogare la mia fantasia". Dietro la maschera dell’impiegato insomma si cela un’artista: "Abito a Reggio da più di 15 anni per un’esigenza familiare e mi sono ritagliato un piccolo spazio in cantina per fare i miei presepi. Nella mia Napoli lo facevo di lavoro, in una grande azienda. Continuo per passare il tempo, ma anche perché mentre lavoro ricordo il mio passato e la mia città. Quando poi si avvicinano alla mia bancarella, riconoscono ciò che faccio e dicono ’Queste statuette sono tipiche napoletane’, a me si riempie il cuore di gioia".

La sua storia è quella di un migrante che, grazie all’arte, riesce a sentirsi a casa anche dall’altra parte del Paese: "Ho avuto la fortuna di imparare dai grandi maestri, ce n’era uno che abitava vicino a me e a metà degli anni Novanta quando finivo di lavorare andavo da lui. Avrò avuto 16 anni ma il nostro popolo è così, siamo creativi e io lo ammiravo, lo guardavo e piano piano ho imparato a rubargli i trucchi del mestiere. Così è iniziata la mia esperienza presepistica, iniziando a vestire i pastori per una famosa ditta. Poi per la mia fantasia ho voluto imparare cose nuove e ho iniziato a modellare anche le teste".

Gli anni e i decenni sono passati, il mestiere Birra lo ha imparato piuttosto bene e al momento di trasferirsi nella nostra città non ha potuto fare altro che portare con sé le sue creazioni: "Sono più di 10 anni che partecipo ai mercatini natalizi a Reggio, ne faccio 5 o 6 all’anno. Ho avuto molte soddisfazioni, hanno comprato pezzi da me persone famose, medici e avvocati. Ma anche operai o collezionisti. Come ogni cosa, c’è chi apprezza e chi no, qualcuno che è stato a Napoli riconosce la tradizione". Al suo banco si trovano statuette bellissime, non solo legate al Natale. Sono bellissimi i Pulcinella, con abiti e accessori straordinariamente decorati; ci sono i peperoncini, di colori e dimensioni differenti per gli scaramantici di tutti i gusti; riproduzioni di Giuseppe e Maria, vere e proprie opere d’arte.

Birra però ha una predilezione precisa: "Da me i collezionisti comprano soprattutto la natività e i primi pezzi del presepe. Il mio forte penso che siano i Re Magi, che sono molto complicati perché li vesto con ricami in oro, perline e paillettes. Il mio tocco d’artista sta lì, anche negli abbinamenti dei colori scelti in base ai libri del Settecento napoletano". Quando racconta come li realizza emergono tutta la minuzia e la cura dei dettagli: "Inizia tutto da una pallina di argilla, con quella si fa il campione per la testa e con un calco in gesso o in gomma si crea lo stampo. Il pezzo viene cotto a 1000 gradi in forno e si aggiungono gli occhi in vetro, molto espressivi e tipici dei pastori napoletani, e in quel momento si fanno le colorazioni, le patinature e l’invecchiamento". Il tutto viene montato poi su un manichino in stoppa: "Si procede a una vestitura adeguata al soggetto, per esempio adesso sto realizzando il terzo Magio con abiti fatti a mano, anche con la seta. Alla fine di tutta questo si invecchiano le stoffe e ne esce questa benedetta opera d’arte napoletana che è il pastore. Per ognuno ci vogliono 5 o 7 giorni".

Il risultato è di grande valore: "Ci sono pezzi alti 15 centimetri e altri di più, fino ai 40. I più costosi sono comunque i Re Magi, che possono arrivare fino a 250 o 300 euro a seconda della manifattura. Il più bello? Una volta per un committente speciale ho fatto un mendicante, coperto solo da un panno come nell’arte delle accademie. È stato molto affascinante". Non si ferma ai soldi Massimiliano Birra, la sua è una storia di Natale, di arte e soprattutto di spirito: quello che coltiva in cantina, tra un giorno di lavoro e l’altro, per poi portarlo in piazza ed esporlo nella sua bancarella.

Tommaso Vezzani