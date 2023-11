Le stazioni senza ascensori. Amico incalza la Regione: "In città arriverà a breve"

La questione del funzionamento degli ascensori alle stazioni ferroviarie reggiane è un problema lamentato da molti anni. Periodicamente la vicenda viene portata alla luce dalle proteste dei cittadini e da interventi di esponenti politici. Si tratta degli ascensori di stazioni della linea Reggio-Guastalla, in particolare la stazione centrale storica, Reggio Santa Croce e Bagnolo. Il consigliere regionale Federico Alessandro Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) torna sull’argomento con una interrogazione: "Questi impianti dovrebbero collegare i binari di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer), gestore dell’infrastruttura, con snodi intermodali, parcheggi pubblici e fermate d’autobus, sia per consentire alle persone con mobilità ridotta di poter prendere il treno in autonomia, sia per agevolare l’accesso agli utenti che viaggiano con la propria bicicletta. A che punto sono gli interventi?".

Gli risponde il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi: "Per quanto riguarda gli ascensori di Reggio Emilia centrale, a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia competente, il 3 novembre la Regione ha approvato l’atto che ne permetterà l’entrata in funzione, mentre per le altre due stazioni gli ascensori vanno sostituiti". Dunque, nonostante sia trascorso già molto tempo, occorrerà attendere ancora prima di vedere questi impianti realmente a disposizione dei cittadini, in particolare degli utenti con difficoltà motorie. Il consigliere Amico si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta: "Se per quel che riguarda la stazione centrale sono soddisfatto, controllerò che agli atti seguano i fatti in merito alle altre due stazioni, affinché siano risolti i problemi".

A Bagnolo, in particolare, si spera che l’ascensore possa essere messo in funzione al più presto, ora che i lavori di profonda ristrutturazione della stazione del paese sono finalmente conclusi, al termine di un cantiere durato molto più del previsto. E c’è una novità. Si tratta della stazione di Guastalla, dove i recenti lavori di riqualificazione hanno eliminato il passaggio "a raso" per raggiungere il secondo e il terzo binario, ora serviti da un nuovo sottopasso. Ma che resta un ostacolo per persone con handicap. L’ascensore è previsto, ma non risulta ancora in funzione, con comprensibili difficoltà per diversamente abili, anziani e per l’uso delle carrozzine.

Antonio Lecci