Le ’Storie’ di Tortelli e Kratz

Aterballetto danza "Storie", stasera in Fonderia alle 21. "Storie" è una piccola antologia di frammenti danzati che costituiscono solo una parte infinitesimale del ricchissimo universo artistico e umano dei due coreografi Diego Tortelli e Philippe Kratz. La compagnia Aterballetto porta questi momenti in una serata nella sua casa, la Fonderia. Tortelli crea due pezzi: "Preludio", in apertura di serata, è una creazione per 5 interpreti, una lettera d’amore al corpo costruita attorno ad alcuni dei più intensi brani del cantautore australiano Nick Cave. "Another Story" è, invece, un passo a due che vuole raccontare la nuova storia del gesto più temuto e allo stesso tempo desiderato del 2020, colpito da un’epidemia globale: l’abbraccio. Tra passato e futuro le due creazioni di Kratz. Il duo "O" propone due corpi automi, che obbligano a interrogarsi su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico: se resterà emotivo e sentito oppure diventerà seriale e alienato. "Alpha Grace", un passo a sei in conclusione di serata, è una riflessione sull’empatia, una forma di comunicazione gentile tra persone che si sentono sullo stesso piano. Anche questa messa a dura prova dalla contemporaneità. Biglietto intero 10 euro (gli ingressi possono essere acquistati su www.biglietteriafonderia39.it oppure alla biglietteria della Fonderia, dalle 20).

s.bon.