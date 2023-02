Le storie nate su Instagram ora sono un libro

Da una serie di mini racconti postati su Instagram è nato il libro "Sul dirupo del senso", sulla ricerca del sé. L’autore è Giancarlo Tomas Silvestre (nella foto), 50 anni, originario di Napoli ma residente a San Polo d’Enza e responsabile della scuola nuoto e agonismo dell’Onda della Pietra di Castelnovo Monti. Il libro si rivolge a un lettore adulto ed è costituito da 57 brevi racconti, che affrontano sei tematiche: relazione e conflitti, magia, insegnamenti che si apprendono nel corso della vita, figli, amore e dimensione spirituale. "Sono storie nate grazie a Instagram - racconta l’autore -. Il profilo su cui le ho postate si chiamava "Apollo Del Gaudio", adesso non ce l’ho più. I racconti sono tutti narrati in prima persona, ma non ci sono nomi propri, né di persone né di luoghi, e, per quanto siano tutti in prima persona, tendono alla sottrazione del soggetto, allo svanire. In linea con questa idea della sparizione ho chiuso la pagina". Le storie, brevi ma "dense", sono state ideate nel periodo della pandemia. "Sono prese da altre storie più lunghe - precisa -, in quel periodo ho avuto modo di scrivere tanto, ispirandomi a vicende personali, studi di filosofia e yoga, film e canzoni le cui tracce sono un po’ dappertutto, e anche ai miei figli. Insagram però permette post fino a 2200 caratteri, sono brevi anche per questo. La limitazione è stata una fonte di ispirazione: più toglievo, più il racconto migliorava. Il superfluo non serve ai fini della narrazione. Alla base c’è l’idea della ricerca interiore, la ricerca del sé, volta a togliere il superfluo per raggiungere quello che siamo veramente. Il mio fine era anche quello di stimolare a rileggere più volte il racconto per comprenderlo". Il libro è disponibile su Amazon.

g.s.