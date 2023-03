’Le storie trovate nei libri’: letture e narrazioni In mostra gli oggetti custoditi nella Rocca Estense

Proseguono oggi dalle 10,30 nell’atrio della biblioteca di San Martino in Rio le letture de ’Le storie trovate nei libri’, rassegna che prosegue il 30 marzo alle 17 con narrazioni a cura di Le.Fa.Gio, mentre il primo aprile propone narrazioni per bambini con le tate Rita e Bruna. A questa iniziativa è collegata pure la mostra di stampe di Marianna Balducci tratte da ’La vita nascosta delle cose’, aperta fino al 10 aprile alla Rocca Estense nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione tra Leggere Fare Giocare, Museo dell’Agricoltura e biblioteca civica di San Martino in Rio. Alle stampe della nota illustratrice si affianca anche l’esposizione ’Le storie nascoste nelle cose’, con una selezione di oggetti provenienti dalle collezioni culturali custodite all’interno della Rocca Estense: il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale, la biblioteca, l’Archivio aperto per Henghel Gualdi e Pinacoteca Coppelli.

ð 0522.636726.