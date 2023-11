"Le strade provinciali?. Sono piste da corsa, la sicurezza in primis"

Dopo la situazione di parchi e piste ciclabili del paese, il Pd di Bagnolo interviene anche sulle condizioni di alcune strade. E lo fa ricordando una interpellanza sulla eccessiva velocità sulla Provinciale 47 e sulla Provinciale Nord, "che continuano a essere piste da corsa".

"Questi percorsi – dicono dal Pd bagnolese – rimangono fondamentali per i collegamenti tra Bagnolo, le frazioni e i Comuni circostanti, ma il traffico rimane intenso e pericolosamente veloce gran parte della giornata, causando disagi specialmente per chi vive lungo il percorso. Con un traffico così intenso e la difficoltà nel garantire controlli sulla velocità, non dovremmo sorprenderci se gli incidenti stradali, in alcuni casi fatali, accadono con evidente frequenza. La sicurezza dei cittadini e degli autisti richiede delle misure adeguate come rallentamenti, misuratori di velocità e la creazione di nuove strade extraurbane per smaltire il traffico. Se i progetti esistono, è ora di assicurare in tempi rapidi le risorse necessarie entro la fine di quest’anno. Basta con le nostre strade trasformate in vere e proprie piste da Formula Uno".