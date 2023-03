Le tavole di Hasegawa ispirate a ’Il fanciullino’ di Giovanni Pascoli

Ispirandosi alla poesia ‘Il fanciullino’ di Giovanni Pascoli, l’artista di Osaka, Maki Hasegawa, ha creato una serie di tavole illustrate, ora in mostra alla Galleria San Francesco, in cui emerge lo spirito dell’infanzia, l’io interiore che gioca e si meraviglia di ogni cosa, il risvolto irrazionale, lo stato metafisico. Oggi alle 17, nello spazio di via Bardi, si terrà la presentazione di ‘Cinque minuti’, ed. Il Castoro 2022, alla presenza dell’artista. Un pomeriggio di arte e poesia a cura di Giovanni Laurent Cossu.