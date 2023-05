Le tele colorate di Iotti illuminano il castello

di Lara Maria Ferrari

La prima considerazione è di carattere ambientale. Entrando a visitare la mostra di Marino Iotti al Castello di Arceto ci si accorge immediatamente che, in uno spazio notevole e oltrepassato lo scalone, ci si addentra nei vari periodi del suo recente percorso, suddivisi per stanze dove di un’illuminazione equilibrata e per lo più naturale se ne avvantaggiano le opere stesse.

La personale di Iotti (Reggio, 1954), dal titolo ‘Dialoghi tra segno e colore’, raccoglie un ensemble di elementi molto attrattivo, ricco di simboli sotto la superficie, anche la più trasparente, caratteristici di un fare astratto mai cristallizzato in se stesso, ma sempre dialogante con chi guarda e innovativo nelle forme. Iotti presenta una trentina di opere di recente realizzazione, nonché alcune opere ispirate all’ artista irregolare Nannetti NOF4. Ci troviamo nel campo dell’Informale italiano, per quanto riguarda il suo versante lirico, nel cui contesto l’artista reggiano utilizza colore e segno senza intenzioni documentarie, svelando invece le loro valenze emotive e sentimentali.

La tela per Iotti è diario quotidiano, sulla quale il gesto interiore guida la mano seguendo un moto irrazionale, mentre l’occhio critico sorveglia pesi e armonie, attendendo che il quadro arrivi come un prodigio, a maturazione. Accanto ai rossi e ai verdi vibranti, e più conosciuti, di Iotti, sono poi le tele in cui prevalgono gli ocra i blu, questa volta, a stupire maggiormente. Il visitatore prendendo confidenza con la pittura del reggiano potrà trarne, di stanza in stanza, di periodo in periodo, un profondo appagamento e costruire , seguendo le suggestioni dei segni e dei colori, un personale nuovo racconto.

Scrive il critico Umberto Nobili, in un testo del catalogo: "Iotti indirizza gli stimoli in una mediazione visiva che conferisce a osservazioni e riflessioni momentanee, ricordi, una piegatura intimistica capace di trasformarli in sensazioni salvate nel registro dell’interiorità".

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Evento speciale sabato 20 maggio, alle 21, con il concerto del trio Jazzspin, Stefano Papa (piano), Stefano Cappa (basso) e Adriano Molinari (percussioni). Ingresso gratuito.