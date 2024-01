Le telecamere riprendono i teppisti

Vandali in azione a Rubiera durante la notte di San Silvestro. Sono stati danneggiati i tavolini e sedie all’esterno del bar della stazione.

Altri atti vandalici si sono verificati in diverse zone del comune. I responsabili intanto sono stati già individuati. Ieri mattina il sindaco Emanuele Cavallaro ha compiuto un sopralluogo al bar.

"Ho trovato a ripulire e risistemare non i titolari del locale, ma i clienti affezionati del bar con scopa, paletta – spiega Cavallaro –. C’è chi fa cose buone il primo dell’anno. Gli autori di questi e altri atti vandalici della notte di Capodanno sono stati identificati dai carabinieri, direttamente in nottata con le pattuglie, anche grazie alle telecamere. Ultimate le indagini si adotteranno i provvedimenti del caso. Pare si tratti di soggetti arrivati da città vicine. Magari pensavano che a Rubiera ci fossero meno controlli. Mi auguro paghino il dovuto, in tutti i sensi".

Il sindaco Cavallaro ha espresso gratitudine ai militari dell’Arma e anche ai cittadini impegnati nelle operazioni di pulizia dopo i danni causati dai vandali.

m. b.