Le temperature anomale: "Autunno siccitoso e brinate primaverili ingannano le piante"

"La pioggia di queste ultime settimane è stata benefica, di fatto. Ma non siamo ancora pronti a gestire l’acqua al meglio, dobbiamo imparare a raccoglierla come si deve".

Dopo la piena dell’Enza delle scorse settimane, che è arrivata pericolosamente vicina al creare dei danni seri, non è il caso di tirare fino in fondo un respiro di sollievo. Anche perché, spesso, sul nostro territorio risuonano allerte meteo. Non è più una novità visto che la natura continua, in un modo o nell’altro, a giocare secondo nuove regole.

Lorenzo Catellani, presidente di Cia Reggio, quando dice benefica cosa intende di preciso?

"Voglio dire che dopo l’autunno siccitoso che abbiamo avuto, a metà ottobre ossia il periodo della semina dei cereali era impossibile preparare le nuove colture. Il terreno era troppo secco, la semina era bloccata: ora, dopo le ultime piogge, è potuta iniziare. E va detto che nella nostra provincia quella dei cereali è una fetta di produzione a dir poco fondamentale".

Si è rischiato però, e si rischierà ancora in futuro sicuramente, che l’acqua piovana non solo andasse persa ma creasse anche molti danni.

"Ed è proprio per questo che dobbiamo attrezzarci per raccoglierla. Riuscire a trattenere l’acqua delle piogge, che avranno una portata sempre più incisiva, non è solo importante ma necessario. È uno dei tanti modi che possiamo adottare per adeguarci a questo clima del tutto cambiato, cosa di cui ormai siamo ben consapevoli, tra l’altro".

Quali possono essere altri metodi di adattamento per il settore agricolo?

"In generale vanno valutate tecniche agronomiche e scelte varietali diverse rispetto a come siamo sempre stati abituati. Oltre a rendere gli impianti più pronti e resilienti di fronte ad eventi atmosferici improvvisi".

Parlando di effetti del meteo sulla produzione, com’è cambiato oggi il quadro?

"Se consideriamo l’intera annata, partiamo dal fatto che l’inverno ormai è più mite e questo ‘inganna’ le piante, che escono dalla stagione fredda in anticipo rispetto al solito. Solo che poi, a fine marzo inizio aprile, arrivano le classiche brinate, che a questo punto sono tutt’altro che innocue e smorzano la crescita delle piante".

Poi?

"Quest’anno maggio è stato un mese di piogge continue, con danni alle colture in fioritura. L’estate siccitosa ha portato con sé qualche temporale, è vero, ma anche la grandine. In provincia da noi gli episodi più violenti sono stati due, a metà luglio e inizio agosto, ma a Modena per dire ce ne sono stati ben sei".

Sembra che l’unica costante rispetto al passato siano le brinate primaverili.

"Sì, in effetti è così. Solo ora le temperature si stanno avvicinando a quella che era la normalità della stagione, pur rimanendo comunque più alte del solito".

Questo ottobre molto caldo, almeno fino a metà del mese, ha penalizzato la produzione?

"Ad accusare il colpo sono state le produzioni di mele tardive, su cui si è perso circa un 30% rispetto all’anno scorso. Questo perché le temperature alte hanno favorito la presenza della mosca mediterranea, rovinando parte dei frutti".

La vendemmia invece?

"Quest’anno abbiamo avuto una produzione di circa 1,3 milioni di quintali, consideri però che nel 2017, anno infausto per la nostra provincia, eravamo arrivati a 1,2 milioni. La media sarebbe 1,8 milioni, e l’anno scorso abbiamo raccolto 1,7 milioni di quintali: una bella differenza. E tornando a quanto spiegato poco fa, il primo duro colpo è arrivato con la brinata del 6 aprile, il secondo con le grandinate. Senza contare che probabilmente tra le cause scatenanti della flavescenza dorata, malattia della vite che quest’anno ci ha fatto perdere circa 2 milioni di piante, c’è anche il fatto che le temperature sono costantemente più alte del normale".