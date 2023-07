Le torture in carcere Incappucciato e pestato "Quel detenuto trattato come dentro un lager"

di Alessandra Codeluppi

L’incubo dei regimi totalitari: lo ha richiamato il giudice ler le indagini preliminari Luca Ramponi, descrivendo il trattamento che gli agenti della polizia penitenziaria avrebbero inflitto a un detenuto allora nel carcere di Reggio Emilia. Secondo la ricostruzione investigativa, a lui, un 40enne tusinino, è stata avvolta la testa dentro la federa di un cuscino; poi è stato messo a terra e picchiato, calpestato e spogliato, infine aggredito un’altra volta. "Modalità degradanti attuate nei lager o nei gulag, scolo degli anni più bui del Novecento", ha scritto il gip riferendosi al "denudamento forzato del prigioniero, peraltro già incappucciato". L’episodio era stato raccontato in anteprima dal Carlino: il detenuto aveva sporto denuncia il 7 aprile per la brutalità che avrebbe subito quattro giorni prima. Il suo avvocato Luca Sebastiani aveva ravvisato il reato di tortura, che il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha ritenuto sussistente all’esito delle prime indagini: "Dalle telecamere è emerso che la dinamica dei fatti corrispondeva a quella raccontata dal detenuto", ha spiegato il procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Quattordici, in tutto, gli agenti indagati a vario titolo, qualcuno con gradi di responsabilità ed esperienza lavorativa di lungo corso. Per dieci uomini il gip ha disposto la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per un anno, per il reato di tortura; per altri due è scattata la medesima misura, della durata di dieci mesi; per cinque di loro in cumulo vi è anche l’obbligo di firma. Tre agenti devono rispondere di falso per il contenuto delle relazioni sui fatti.

Tutto è nato quando il detenuto è uscito dalla stanza della direttrice, dopo che per lui era scattato un provvedimento per condotte che violavano il regolamento del carcere: successivamente il 40enne ha detto di essersi lamentato degli abiti, del vitto e del fatto che non voleva essere trasferito nel reparto di isolamento dove c’erano detenuti per violenza sulle donne a lui sgraditi. E ha ammesso di aver offeso pesantemente la direttrice quando lei gli aveva comunicato che c’erano rapporti disciplinari arrivati da Bologna, dov’era lui era stato in precedenza recluso. Poi, mentre andava verso la cella di isolamento, si sarebbe verificato il pestaggio, articolato in due momenti diversi. Nei giorni seguenti la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, aveva fatto visita al carcere reggiano, denunciando "condizioni disumane" dei reclusi in isolamento, alcuni costretti a vivere tra i propri escrementi. E aveva sostenuto l’importanza di aver approvato nel 2017 una legge che punisce la tortura. Fratelli d’Italia aveva formulato una proposta per abolirlo, ma poi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha detto di volerlo mantenere. Ieri, intanto, davanti al gip hanno sfilato i primi agenti per sottoporsi all’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere in attesa di accedere agli atti. "Ho visto il video - dichiara l’avvocato Alessandro Conti -. Emerge un intervento crudo, ma a seguito di atteggiamenti non tollerabili in un carcere. La convenzione di New York definisce tortura le condotte dolorose volte a far parlare una persona: non è questo il caso". Il suo assistito, e un altro difeso dall’avvocato Federico De Belvis, sono tra i sei per i quali il gip ha escluso la gravità indiziaria per la tortura ("Si sono limitati ad assistere alle condotte"). Per l’avvocato Liborio Cataliotti, che tutela un agente sottoposto a duplice misura, "fu un’azione subitanea, frutto di una condotta discutibile dell’uomo che pare non volesse raggiungere il reparto al quale era stato destinato".